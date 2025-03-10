10/03/2025 10:14

《豪論國金－李振豪》利率不變將有利美元非國債市場

《豪論國金》特朗普無疑是全球投資市場的「遊戲改革者」，就職典禮後的雷厲風行已解釋一切。



以史為鑑，參考他上任執政時的「紅色浪潮」（即2017至2019年），彭博累計債券指數系列中各主要類別的指數表現作分析。四大類別包括全球國債、全球投資級別企債、全球高息企債及全球新興美元債指數，首年走勢反覆走高，全年回報約7%至10%，反映愈早投入並持有至年底的表現預期不俗，各指數年內表現差距亦不大。



按月回報分析上，各類別的平均及最大回報表現相若，但風險分析上卻呈現分歧，最少回報、峰谷值及標準差數據中，只有全球國債指數明顯落後，可能與當時減息頻率不似預期有關，其餘三項之風險表現相若，暗示在風險與回報考量下，未來投資者應偏重於非國債市場。



歸根究柢，美國聯儲局的決策都是受制未來通脹走勢。一方擔心關稅推高通脹，另一方「特式政策」令油價持續下跌，有助紓緩對油價敏感的美國通脹，雙方各執一詞。反觀投資者用作對沖通脹風險的1年期及2年期通脹零息掉期，過去20年其利率與按年CPI走勢非常接近，折射出市場而非官方對通脹走勢的觀點。截至3月10日，1年期及2年期的掉期利率分別報2.93%及2.71%，相若於最新公布的1月份綜合性通脹3.0%，反映投資者對未來通脹的觀點其實未如市場描述般恐慌。加上聯儲局預計今年核心PCE報2.5%，投資者及官方都認為未來通脹將維持在2.5%至3.0%之間，而非一面倒的上升，亦暗示未能達到聯儲局通脹目標2%。聯儲局暫時維持利率不變實屬上策。



但是，當前美國總債務已突破36萬億美元，如聯儲局堅持當前的利率操作，無疑是對美國財務百上加斤。特朗普回朝後，普遍預期通脹將會反彈，聯儲局背負壓抑通脹反彈的重擔，令調控利率時舉步維艱。加上特朗普對聯儲局，尤其主席鮑威爾多番作出批評，未來國內外的政策存在高度不確定性，短期內聯儲局公開演說的參考性不高。中線而言，利率政策很大可能會審時度勢，大幅且頻繁修改，投資者宜多加注意利率風險。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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