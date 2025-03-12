10/03/2025 13:26

【兩會焦點】王滬寧：做好「四個凝聚」，不斷提高政治協商水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》全國政協十四屆三次會議今早在人民大會堂舉行閉幕會，全國政協主席王滬寧發表講話稱，要堅持人民政協性質定位，堅持團結和民主兩大主題，扎實做好「四個凝聚」工作，不斷提高政治協商、民主監督、參政議政水平。



王滬寧稱，第一，做好「四個凝聚」工作，要毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，把參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士團結凝聚起來，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平為核心的中共中央保持高度一致，不斷夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎，切實把中國共產黨的意志主張轉化為各黨派團體和各族各界人士的高度共識和自覺行動。



第二，做好「四個凝聚」工作，要緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責。要緊扣進一步全面深化改革、推動高質量發展、保障和改善民生、維護社會和諧穩定等方面的重點難點熱點問題，深調研、建真言、謀良策，在聚焦「國之大者」和民之關切的高質量協商、高水平建言中更好服務大局、促進團結。



第三，做好「四個凝聚」工作，要切實發揮最廣泛愛國統一戰線組織的政治作用。要完善委員聯繫界別群眾制度機制，多做強信心、聚民心、暖人心、築同心的工作，唱響主旋律、傳遞正能量。



第四，做好「四個凝聚」工作，要更好發揮人民政協作為社會主義協商民主重要渠道和專門協商機構作用，要健全深度協商互動、意見充分表達、廣泛凝聚共識的機制，加強政協協商同其他協商形式的協同配合，在協商中出辦法、出共識、出感情、出團結，當好黨的政策宣傳者、群眾利益維護者、社會和諧促進者。



王滬寧指出，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，戮力同心、團結奮進，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥。