10/03/2025 14:33

【兩會焦點】陳清莉：支持台胞來大陸追夢的政策紅利將持續釋放

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》今日，全國政協十四屆三次會議第三場「委員通道」在人民大會堂舉行。



全國政協委員、台盟浙江省委會主委陳清莉表示，由於工作原因，她接觸到不少在大陸，特別是在浙江生活發展的台青和台商，他們在這里創業、融入並安家。在大陸，有許多像他們這樣的台灣同胞。隨著同等待遇政策的深入實施，兩岸融合發展新路的不斷探索，支持台灣同胞來大陸追夢、築夢、圓夢的政策紅利將會持續釋放，發展動力也將愈發強勁。



陳清莉稱，希望愈來愈多的台灣同胞把握好大陸難得的發展機遇，共同參與、體驗中國式現代化的萬千氣象，也希望愈來愈多的台灣同胞能夠成為中國式現代化的建設者、貢獻者和受益者。