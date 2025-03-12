10/03/2025 10:30

【兩會焦點】邱達昌料本港樓市應已見底，有意在北都發展

《經濟通通訊社10日專訊》全國政協常委、遠東發展(00035)主席邱達昌表示，相信本港樓市應該已見底，預計樓價將平穩發展。另外，集團有意在北都發展，現時在屯門有一幅土地，未來將一步步發展。



*地皮流標不代表地產商看淡後市*



近年土地市場相對淡靜，政府新一個財政年度計劃推售8幅住宅地，邱達昌在北京接受《香港電台》訪問時表示，當中或有地皮會流標。至於政府地皮底價與地產商出價是否仍有較大分歧，他指難以一概而論，認為整體地產商取態保守，並非看淡後市，而是考慮到高息環境及存貨，發展商寧願蝕本賣部分樓盤套現，並買入更便宜的土地。



至於政府不同意評級機構指本港住宅供應過剩的觀點，又指數據反映目前住屋需求殷切。邱達昌認為，政府的評論公正，同時認為現時本港的確有很多供應，發展商庫存高達數萬個。



*盛事經濟路線正確惟成效需時*



邱達昌又指，香港發展「盛事經濟」路線正確，但相關成效需時。他表示，公司旗下在港酒店經營改善很多，入住率亦較以往高，但房價較疫情前水平增幅不多，反而歐洲及澳洲酒店表現較好，同時啟德體育園開幕亦令該區酒店受惠，有利帶動本港旅遊業。



*中國鼓勵高科技公司發展方向正確*



國務院總理李強早前提到中國2025年國內生產總值增長預期目標保持在5%，邱達昌表示，國家經濟規模大，經濟要有5%增長是很難，但認為國家近期所走的路線正確，包括鼓勵高科技公司發展；政府亦會給予指引，協助企業起步。



他相信，中國成為全球第一大經濟體指日可待，又認為國家很開放，很多國家居民可以免簽來中國，他希望能夠多些宣傳，吸引更多海外民眾來中國。(kl)