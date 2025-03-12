10/03/2025 12:07

【兩會焦點】施榮懷：積極融入國家大局是鞏固三個中心必由之路

《經濟通通訊社10日專訊》全國政協常委、香港北京社團總會會長施榮懷表示，香港國際金融、航運、貿易中心地位的形成，得益於國家改革開放及發展進步，香港回歸後實行一國兩制，為鞏固「三個中心」地位提供制度保障，強調充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，積極融入國家發展大局，是鞏固提升「三個中心」地位的「必由之路」。



*國際金融中心是香港的「金字招牌」*



施榮懷在全國政協十四屆三次會議「委員通道」回應香港媒體提問指，國際金融中心始終是香港的「金字招牌」。香港在全球金融中心指數的排名持續上升，去年底已回升至第3位，作為國際航運中心，香港一直是國家重要的對外窗口，隨著內地經濟發展、進出口量持續增加，香港成為世界重要的貨櫃碼頭和航運中心。



*續發揮獅子山精神，為國家貢獻香港力量*



他又表示，「食四方飯、做中國事」，「香港與國家命運與共」並非空話，形容香港的未來與國家同頻共振，國家賦予香港新的戰略定位，要以香港所長、貢獻國家所需，相信「東方明珠」一定會更璀璨，寄語香港要繼續發揮「獅子山精神」、敢贏敢創，為國家發展貢獻香港力量。(bi)