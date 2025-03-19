10/03/2025 14:36

【ＡＩ】阿里雲調查：逾七成企業對AI推動可持續發展感興趣

《經濟通通訊社10日專訊》阿里雲委託進行的最新調查報告《2024科技驅動的可持續發展趨勢與指數》顯示，亞洲、歐洲和中東地區超過四分之三(76%)的企業對AI和雲計算等數碼技術推動可持續發展的潛力展現出濃厚興趣。然而，這些技術所伴隨的高能耗仍是廣泛應用的主要障礙之一，61%的受訪者對此表示擔憂。



*高能耗問題仍受關注*



各市場對AI、雲計算及其他先進數碼技術在助力可持續發展方面的潛力表現出不同程度的興趣，其中亞洲新興市場位居榜首(83%)，緊隨其後的是中東地區(78%)、歐洲(74%)和亞洲發達市場(72%)。值得注意的是，菲律賓(91%)、新加坡(84%)、印度尼西亞(81%)和泰國(81%)的興趣尤為濃厚。



*AI和機器學習被視為推動企業可持續發展最關鍵數碼技術*



總體而言，82%的企業認為技術領域的可持續發展對其公司至關重要，新加坡(93%)、菲律賓(91%)和印尼(89%)等市場尤為如此。企業逐漸認識到數碼技術對可持續發展的多重益處，包括節省成本、提升營運效率以及加強對環境、社會和治理(ESG)的合規性等。AI和機器學習被視為推動企業可持續發展最關鍵的數碼技術，中東地區的企業(52%)對此重視程度最高，其次是歐洲(41%)、亞洲新興市場(40%)和亞洲發達市場(36%)。



然而，調查揭示了一個顯著的擔憂：61%的受訪者擔心數碼技術所伴隨的高能耗可能會阻礙AI的廣泛應用。這一擔憂在新加坡(85%)、菲律賓(77%)和中國香港(75%)最為明顯。調查報告亦凸顯了選擇重視可持續發展的技術供應商的重要性。在選擇「綠色」雲供應商時，約半數企業優先考慮使用可再生能源(51%)、營運節能數據中心(46%)以及實施碳足跡減排計劃(42%)的供應商。



*對綠色AI與開源創新的承諾*



阿里雲智能國際業務總裁袁千表示：阿里雲致力於通過可擴展且可持續的解決方案，支持企業的可持續發展，公司承諾到2030年實現100%使用清潔能源，提升其全球數據中心的能源效率，同時優化生成式AI能力，如大型語言模型的性能等，令AI成為提升效率和優化能耗的強大工具。(cl)