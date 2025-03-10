10/03/2025 19:43

《再戰明天》中國人大會議閉幕，日本公布第四季GDP

《經濟通通訊社10日專訊》中國人大會議閉幕，及日本公布第四季GDP，料為周二（11日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國十四屆全國人大三次會議閉幕。歐洲經濟暨財政事務理事會會議舉行，歐洲央行副總裁德金多斯與會。周二本港時間5:00pm，芬蘭央行總裁暨歐洲央行管委雷恩談論芬蘭和歐元區經濟的貨幣政策和前景。



*澳洲公布NAB企業信心指數，日本公布工具機訂單*



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.3%擴大至0.7%；2月貨幣供應M2；2月貨幣供應M3。8:30am，澳洲公布2月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布2月工具機訂單。



在本港，明日公布業績的公司有:陽光房地產基金(00435)、裕元集團(00551)、鷹普精密(01286)、金斯瑞生物科技(01548)、東曜藥業-B(01875)、BOSS直聘-W(02076)、TOM集團(02383)、德康農牧(02419)、寶勝國際(03813)等。



另外，美國周三（12日）公布2月消費物價指數(CPI)，周四（13日）公布2月生產物價指數(PPI)。(wa)