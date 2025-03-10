10/03/2025 11:30

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.02238 +30.381 一周 3.2325 +9.44 兩周 3.32155 +3.298 一個月 3.8 +0.286 兩個月 3.87679 -0.779 三個月 3.91821 -0.239 六個月 4.01137 +1.137 一年 4.07619 +0.226

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息普遍上升，其中，隔夜息回升30基點至3.02238厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束七連跌，報3.8厘。反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.91821厘，續見2月17日後最低，六個月期升至4.01137厘，一年期報4.07619厘。港元匯價今早在7.7708-7.7724之間上落，最新報7.7712。美國總統特朗普無直接排除經濟因為白宮實施關稅措施而陷入衰退的可能性，加上內地2月CPI跌幅超出預期，恒指今早低開115點後，反覆走低，暫時最多曾挫525點，低見23705，最新跌幅略為收窄至490點。(cl)資料來源：香港銀行公會