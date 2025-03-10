10/03/2025 09:18

【兩會解讀】富達：政府工作報告符預期，顯示一定程度靈活性

《環富通基金頻道10日專訊》富達國際亞洲經濟分析師劉培乾針對中國內地兩會工作報告表示，政府工作報告概述2025年的主要經濟和政策目標。相關細節符合預期，維持主要增長及經濟目標大致不變，同時宣布更積極的財政計劃和採取適度寬鬆的貨幣政策立場。



*擴大內需等支持政策或令今年CPI升至1%*



實質GDP增長目標維持在5%不變，而CPI通脹目標則從3%下調至2%。繼中國內地多年來擴張工業產能後，微調通脹目標正反映對新均衡的認可。富達認為，今年中國內地的通脹率預料將持續保持低位，但擴大內需及對刺激消費等支持政策可能會令2025年CPI通脹率升至約1%。



為達到實質GDP5%增長，除目前已宣布的財政刺激外，還需更多政策支持。中國內地公布更具擴張性的財政方案，包括將官方赤字目標從之前的3% GDP擴大至4%。今年中國內地政府債務累計增量將達11.86萬億人民幣，約佔GDP的1.8%。寬鬆政策重點包括消費品以舊換新、設備升級、策略性基礎設施投資以及大型商業銀行注資等，皆為2024年9月下旬重大政策轉向以來的延伸政策立場。



*賦予地方政府更多自主權推額外寬鬆政策*



除了數字之外，亦可觀察到中國內地政府優先事項的變化及政策立場某種程度的心態轉變。隨著中國內地尋求轉向內需驅動增長，消費已成為重中之重。兩會工作報告賦予地方政府更多自主權，可以推出額外寬鬆政策，例如託兒補助或逐步實現免費學前教育等，並計劃進一步將消費稅收重新分配給地方政府，透過此類寬鬆舉措提供資金支持地方各級支出。同時，為支持培育人工智能、機械人、高端製造等「新質生產力」，主動設立創業引導基金來支持這些領域發展，中國人民銀行也將擴大科技創新相關投資的再貸款額度。



值得強調的是，兩會工作報告顯示一定程度靈活性，強調在全球地緣經濟環境、特別是貿易和技術方面不確定性增加的情況下保持彈性的意願。中國內地對美國加徵20%普遍關稅的反應為謹慎且溫和，內地政策反應也有限。因此，政策制定過程將演變為更加動態方式，並預期若未來外部條件惡化，將迅速且果斷宣布實施額外寬鬆政策。(wa)