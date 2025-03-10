10/03/2025 09:19

《投資觀點》荷寶：中國市場估值仍偏低，可自下而上選股應對挑戰

《環富通基金頻道10日專訊》荷寶投資管理(Robeco)中國區投資主管魯捷發表關於中國市場展望的最新評論。



*料兩會後無重大驚喜，惟將落實更寬鬆財政和貨幣政策*



荷寶投資管理認為此次會議符合市場預期，並連續第二年宣布相對積極的5% GDP增長目標。與近年的情況相比，全國人大會議的重要性有所下降，因為主要政策方向已在2024年12月的中央經濟工作會議上定調。預料會後不會出現重大政策驚喜，但將進一步落實更寬鬆的財政和貨幣政策方向。預計財政赤字佔GDP比例的增幅約為2個百分點，主要來自發行特別長期國債和增加地方政府專項債券(LGSB)配額。據2025年2月26日彭博社報道，中央計劃在未來幾個月內通過發行主權債券向全國最大的銀行注入資金。此舉料將減輕銀行的資本壓力，並反映中央對緩解貸款機構壓力的決心。中央亦將鼓勵地方政府利用債券配額支持房地產市場，包括回購土地和庫存，並為開發商提供資金支持。



此外，政府已明確表示將刺激內需，包括延續以舊換新政策以及設備更新補貼，並可能為生育子女提供獎勵。在2025年2月20日的講話中，總理李強提及政府要加強「內部循環」，並暗示支持包括醫療、教育和文化在內的多元化服務行業的措施將陸續出台。



*刺激內需以承受貿易壁壘影響，特朗普會留下談判空間*



刺激內需對於中美貿易談判利益攸關，將使中國在重新平衡貿易時具有更充足的籌碼，也更能承受貿易壁壘的影響。中國對特朗普的貿易限制採取對等措施，包括對關鍵礦產實施出口限制以及將個別外國公司列入黑名單。2025年2月27日，美國宣布對中國加徵10%關稅，令緊張局勢進一步升溫，並促使中國做出反制措施。



中國的回應將是審慎的，旨在警告美國避免進一步針對中國的行動。儘管關稅和其他限制升級的風險真實存在且不容小覷，特朗普的做法本質上是討價還價，而非意識形態之爭。作為一個著重交易之人，當符合自身利益時，他總會留下談判的空間。此形勢為中國提供通過對話影響結果的機會。必須謹記，這種重新平衡是持續進行的一部分。2024年，中國對美國的出口佔其總出口的15%，而2017年則為19%。最後，若貿易失衡比預期更嚴重並對宏觀經濟產生負面影響，政府仍有空間採取更多刺激措施。



*DeepSeek帶動AI相關股票重估，科技行業監管告一段落*



2025年1月，隨著DeepSeek大型語言模型(LLM)面世，市場對中國國際競爭力和持續創新能力的信心大幅提升。DeepSeek的開發成本低於美國同類產品，帶動中國人工智能相關股票重估，並進一步推動整體科技板塊反彈，而此前該板塊已因企業盈利預期上調而開始回暖。儘管受到美國的制裁和限制，中國仍有望取得技術突破。通過經典的跟隨者策略，中國可充分發揮自身優勢，包括快速採用新技術、龐大的本土市場以及無與倫比的製造能力。



此外，國家主席習近平於2025年2月17日與科技和工業領袖會晤，進一步提振市場信心。阿里巴巴(09988)聯合創始人馬雲的現身，更顯示中國科技行業過去的監管風波已告一段落。習近平表示，未來創新不應僅依賴國有企業，私營部門同樣能夠發揮主導作用。這一表態有助增強國內外投資者對中國股票作為長期資產的信心。



荷寶投資管理仍然堅信中國企業擁有高質量和長期增長前景，尤其是在消費復甦、技術自主和行業升級等領域。此外，從歷史數據及與新興市場的比較來看，中國市場估值仍然偏低。看好中國股票，並保持槓鈴策略，即平衡配置周期性價值股和長期結構性增長股。面對宏觀經濟波動、貿易緊張局勢和不可避免的市場情緒波動，自下而上的選股策略仍然是應對市場挑戰的關鍵。(wa)