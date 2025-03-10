10/03/2025 08:23

【兩會焦點】最高法：審結電信網絡詐騙案件4萬件8萬餘人

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》3月8日上午，十四屆全國人大三次會議舉行第二次全體會議，最高人民法院院長張軍作工作報告。



*嚴厲打擊危害社會秩序犯罪，處死樊維秋徐加金*



報告顯示，過去一年人民法院嚴厲打擊嚴重危害社會秩序犯罪。對挑戰法律和道德底線的罪大惡極者，堅決依法從嚴從重從快懲處，對駕車衝撞行人的樊維秋、校園持刀行兇的徐加金判處死刑。



各級法院審結電信網絡詐騙案件4萬件8.2萬人，同比增長26.7%，依法嚴懲涉緬北等跨境電信網絡詐騙犯罪。檢察機關協同健全網絡綜合治理體系，起訴利用網絡實施的犯罪27.2萬人。依法懲治電信網絡詐騙犯罪，起訴7.8萬人，同比上升53.9%。



報告特別提到，2月14日至19日，浙江溫州中院一審公開開庭審理了緬北「明家」犯罪集團案，社會廣泛關註，「該案擬於兩會後盡快宣判」。