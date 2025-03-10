10/03/2025 08:23

【兩會焦點】最高法談「遠洋捕撈」：對違規異地執法案件加強審查

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》3月8日上午，十四屆全國人大三次會議舉行第二次全體會議，最高人民法院院長張軍作工作報告。



在服務建設法治化營商環境方面，最高法報告提出，堅持和落實「兩個毫不動搖」，對國有、民營等各類所有制經濟，做到合法權益依法平等保護、違法犯罪一律依法懲治。



依法保護企業和企業家合法權益。加強對違規異地執法、趨利性執法案件的審查，嚴防以刑事手段干預經濟糾紛。依法再審糾正涉產權冤錯案件46件72人，改判13人無罪。嚴懲對企業造謠抹黑、敲詐勒索等犯罪。黃某夥同他人在網上發布涉企負面信息，以付費刪帖等方式敲詐勒索21家企業55.6萬元人民幣，被判處有期徒刑10年。