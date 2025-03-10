10/03/2025 08:23

【兩會焦點】最高法：審結非法集資洗錢案件2.5萬件，年增5%

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》3月8日上午，十四屆全國人大三次會議舉行第二次全體會議，最高人民法院院長張軍作工作報告。



*對內幕交易等證券期貨犯罪「零容忍」*



2024年，人民法院審結金融案件266萬件，同比下降12.3%。嚴懲非法金融活動，審結非法集資、洗錢等犯罪案件2.5萬件4.8萬人，同比增長5.3%。王某誘騙2.9萬人購買所謂「虛擬幣」，造成損失17億餘元（人民幣．下同），非法獲利9億餘元，並在境外「洗白」，四川法院以集資詐騙罪、洗錢罪判處其無期徒刑。



以「零容忍」態度懲治財務造假、內幕交易等證券期貨違法犯罪，有力維護資本市場健康發展。暨某夥同他人控制97個證券帳戶，以非法手段影響股價，獲利1.8億元，福建法院以操縱證券市場罪判處其有期徒刑6年，並處罰金4500萬元。