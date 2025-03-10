10/03/2025 08:23

【兩會焦點】最高檢：「恒大系」案件42人被審查起訴

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》3月8日上午，十四屆全國人大三次會議舉行第二次全體會議，最高人民檢察院檢察長應勇作工作報告。



*「中植系」案件49人被審查起訴*



應勇在工作報告中介紹，護航金融高質量發展，最高檢會同金融監管總局完善執法司法協作機製，協同開展打擊非法集資專項行動。2024年，檢察機關起訴金融詐騙、破壞金融管理秩序犯罪2.5萬人。最高檢指導廣東、北京等地檢察機關對「恒大系」案件42人、「中植系」案件49人審查起訴。



同時，最高檢會同中國證監會等制定辦理證券期貨違法犯罪案件工作意見，參與整治私募基金領域突出風險隱患。2024年，檢察機關起訴財務造假、內幕交易等證券類犯罪825人。起訴利用「虛擬貨幣」轉移犯罪所得等洗錢犯罪3032人。