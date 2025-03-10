10/03/2025 08:24

【兩會焦點】人大常委會：制定金融法等，加強AI等領域立法研究

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》3月8日上午，十四屆全國人大三次會議舉行第二次全體會議，全國人大常委會委員長趙樂際作《全國人民代表大會常務委員會工作報告》（以下簡稱《報告》）。



《報告》明確，2025年將圍繞健全社會主義市場經濟法律制度，制定民營經濟促進法、國家發展規劃法、金融法、金融穩定法等，修改反不正當競爭法、企業破產法、農業法、漁業法、民用航空法、銀行業監督管理法。圍繞推進社會、文化領域立法，制定法治宣傳教育法、托育服務法等，修改傳染病防治法、國家通用語言文字法。



同時，《報告》指出，將圍繞人工智能、數字經濟、大數據等新興領域加強立法研究，啟動法律清理工作，指導地方探索區域協同立法。



此外，《報告》提到，今年預安排37個監督項目。檢查工會法、節約能源法、森林法、食品安全法、循環經濟促進法等5件法律的實施情況。同時，圍繞「十五五」規劃綱要編制工作若干重要問題、粵港澳大灣區建設、加強僑務立法等開展11項專題調研。