10/03/2025 08:26

【兩會焦點】何小鵬：計劃2026年量產分體式飛行汽車

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》全國人大代表、小鵬汽車董事長何小鵬8日在十四屆全國人大三次會議第二場「代表通道」上表示，「隨著政策的推動和對整個汽車產業鏈的扶持，我們看到中國的低空經濟正在飛速前行。」2026年公司計劃將分體式飛行汽車「陸地航母」首次量產，這也將成為全球首款規模化量產交付的飛行汽車。



何小鵬表示，過去30年是中國科技高速發展的30年，經歷了包括在互聯網、移動互聯網和智能新能源汽車的三次變革和創業。現在包括AI變革的第四次變革正在開始。



何小鵬稱，當下正在經歷全新的科技變革--AI時代。他認為，汽車跟AI結合會帶來兩個變化：AI會推動全自動駕駛，甚至無人駕駛的飛速發展。此外，AI會推動汽車產業和機器人的深度結合。



*探索加速落地L3級別的自動駕駛*



在自動駕駛領域，何小鵬表示，2024年小鵬汽車率先量產並交付了端到端的自動駕駛，並且打通了從停車位到停車位的全流程。今年，小鵬汽車正在探索加速落地L3級別的自動駕駛，爭取在2026年持續探索在停車場的L4級別無人駕駛，包括無人泊車和無人取車。



在具身智能機器人領域，人形機器人分為L1到L5類似自動駕駛的五個層級，目前市場的所有人形機器人大概處於L2層級的早期。何小鵬認為，人形機器人只有達到L3層級，實現手眼足和大腦全面協同的時候，才可以真正進入商業化。「我們期待2026年能夠率先量產可以面向工業的L3級別人形機器人。」