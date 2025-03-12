10/03/2025 09:27

【兩會焦點】蔡強：海南自貿港將升級稅制優惠政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》全國人大代表、海南省委自貿港工委辦副主任蔡強8日在十四屆全國人大三次會議第二場「代表通道」上表示，2025年海南自貿港將封關運作。封關是要把海南打造成海關監管特殊區域，不是封閉，而是為了更好向世界開放，實現貿易投資自由化、便利化。



蔡強表示，在低稅率方面，海南自貿港有企業所得稅、個人所得稅兩個15%優惠稅率等一批政策，封關後還會進一步優化升級。在減稅方面，有關部門也正積極設計相關改革方案。這些稅制安排和優惠政策，吸引人流、物流、資金流不斷向海南聚集，將為自貿港發展增添後勁和活力。



蔡強介紹，為了與封關後零關稅政策目標銜接，海南離島免稅新增了「擔保即提」與「即購即提」方式。使用這些方式的商品，可以在免稅店購買後直接提貨帶走，在海南旅游期間就可以消費使用，而不用像之前那樣需要等到離島後才能使用。



「海南獨有的優惠政策為企業帶來了真金白銀的實惠。」蔡強介紹，在零關稅方面，有原輔料、自用生產設備、交通工具和游艇三張清單。封關之後，適用零關稅的商品種類還將大大增加。