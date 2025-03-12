10/03/2025 09:27

【兩會焦點】李小鵬：有力有序有效做好提振消費工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》全國政協委員、交通運輸部原部長李小鵬7日在全國政協十四屆三次會議第二次全體會議上作大會發言時說，提振消費是推動經濟持續回升向好、不斷提高人民生活水平的必然要求，是貫徹新發展理念、加快構建新發展格局、推動實現高質量發展的必然要求。建議有力有序有效做好提振消費工作。



他表示，更好推動提振消費專項行動落地見效。把促消費和惠民生結合起來，優化財政支出結構，完善稅收制度，釋放潛在消費需求，增強居民消費活力。進一步鞏固存量、培育增量，完善消費設施，優化消費環境。加力擴圍實施消費品以舊換新，簡化審批流程，完善廢舊資源回收利用的網絡體系。深入研究完善有關消費的統計方法，更好發揮統計指標的引領作用。多措並舉，形成消費和投資的良性互動。



此外，構建擴大消費的長效機制和有效制度安排。著眼標本兼治完善頂層設計，協調推動深化改革、擴大開放、創新驅動。立足發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用，研究謀劃系統性政策措施。