10/03/2025 09:27

【兩會焦點】農業部韓俊：統籌農產品進出口，推動價格保持合理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》農業農村部部長韓俊8日在十四屆全國人大三次會議第二場「部長通道」上表示，將會統籌國內農業生產和農產品的進出口，繼續釋放明確信號，加強預期引導，推動糧食和重要農產品的價格保持在合理水平，保障農民種糧有基本收益，調動農民種糧務農的積極性。



他表示，去年中國糧食產量首次邁上1.4萬億斤新台階，增產了221.8億斤，成績來之不易。1.4萬億斤攤到全國14億人頭上，就是人均500公斤，超過了世界平均水平。中國的口糧主要是稻谷和小麥，長期以來自給率超過95%；谷物不包括大豆的話，自給率也保持在90%以上，可以說做到了口糧絕對安全；還有一定的缺口，主要是缺飼料，要通過進口來平衡國內供求。



*中國農業無人機超過20萬架*



此外，韓俊表示，中國農業科技創新整體已進入世界第一方陣，去年農業科技進步貢獻率達到63%以上。中國農業無人機超過20萬架，作業面積超過4億畝，無人機可以打藥、施肥、播種、運輸、監測，一架無人機幹活一天超過10幾個人。



他說，解決吃飯問題根本出路在科技。現在，中國的農業科技上還有一些短板弱項和瓶頸制約，農業農村部會聚焦提升農業科技創新整體效果，加快核心技術攻關，推進以企業為主的產學研深度融合，大力培育農業科技領軍企業，加快農業科技成果推廣，實現高水平農業科技自立自強。



韓俊還表示，要培育優質稻草、優質小麥、高油高產大豆等優質品種，促進現代畜牧業漁業穩定發展，積極發展現代設施農業，大力推廣綠色低碳技術，生產更多綠色有機農產品，讓全國人民能吃得放心、吃得安心、吃得更營養更健康。