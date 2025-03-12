10/03/2025 09:12

【兩會焦點】上交所蔡建春：強化投資者保護機構支持維權司法保障

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》全國政協委員、上海證券交易所總經理蔡建春重點關注投資者維權救濟司法保障的問題。蔡建春建議，完善制度設計，強化投資者保護機構發揮作用的司法保障。



蔡建春建議從三個方面完善制度設計，強化投資者保護機構發揮作用的司法保障。一是修改代表人訴訟司法解釋等，允許投資者保護機構對欺詐發行、重大違法強制退市等重大典型案件可不經普通代表人訴訟程序，直接提起特別代表人訴訟。



二是在相關司法解釋、司法政策文件中明確投資者保護機構提起的股東代位訴訟不預交案件受理費，降低投資者保護機構維權的經濟負擔。



三是修改《關於全面推進證券期貨糾紛多元化解機制建設的意見》，明確指出法院優先將投資者保護機構支持訴訟案件作為示範判決，引導其他當事人通過調解等證券期貨糾紛多元化解機制解決糾紛，充分發揮投資者保護機構在「示範判決+訴調對接」機制中的積極作用。



蔡建春表示，關注到，當前投資者保護機構依法履職時仍面臨一些困難，制約其更好發揮專業作用。一是司法實踐中將普通代表人訴訟作為特別代表人訴訟的前置程序，但因普通代表人訴訟和特別代表人訴訟管轄法院不同，客觀導致訴訟程序銜接複雜，協調難度大，影響了特別代表人訴訟啟動效率。二是高額案件受理費對於投資者保護機構這類公益性組織形成較為沉重的經濟負擔，影響了股東代位訴訟功能發揮。三是目前投資者保護機構提起的支持訴訟案件僅有個別被法院選取作為示範案件，投資者保護機構在「示範判決+訴調對接」的積極作用尚未有效發揮。