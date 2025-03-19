10/03/2025 09:57

【ＡＩ】美媒：白宮擬禁用DeepSeek，探討從應用商店下架

《經濟通通訊社10日專訊》美國《華爾街日報》引述知情人士報道稱，白宮出於國家安全關切，醞釀限制中國人工智能初創公司深度求索的DeepSeek模型，可能的措施包括將其從美國的應用商店下架。



報道稱，美國官員對DeepSeek處理用戶數據的方式感到擔憂，認為該公司沒有充分解釋其使用蒐集數據方式以及何人有權訪問。知情人士稱，特朗普政府可能會禁止聯邦政府設備下載該模型。



另外，美國官員們還考慮限制美國雲服務供應商，向客戶提供DeepSeek人工智能模型。惟知情人士稱有關討論仍處於初期階段，美國政府內部尚未一刀切封殺DeepSeek，但海軍和國家航空航天局已出於安全和隱私考量禁用DeepSeek。(ry)