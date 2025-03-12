10/03/2025 08:39

【兩會焦點】畢業生1222萬人創新高，人社部：穩就業任務繁重

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》十四屆全國人大三次會議民生主題記者會昨日下午舉行。





人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，對今年的就業形勢可以用兩句話概括：一是穩定和擴大就業任務繁重，今年應屆畢業生以及高校畢業生是1222萬人，脫貧人口務工規模需要保持在3000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業，就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出。同時，外部環境更趨複雜延續，國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能都會對就業產生一定影響。中國教育部早前預估，2025年大專畢業生人數將達到1222萬人，較2024年增加43萬人，再創歷史新高。



二是就業形勢總體穩定，並呈現向好態勢。隨著中國高質量發展紮實推進，一大批新技術、新產品、新場景大規模的應用，多樣化、差異化的消費潛力持續釋放，各類金融主體和創新創業福利有效激發，這些都為穩定和擴大就業建立了堅實基礎。