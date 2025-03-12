10/03/2025 08:40

【兩會焦點】人社部：全面落實穩崗返還就業補貼增量政策

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》十四屆全國人大三次會議民生主題記者會昨日下午舉行。



人力資源和社會保障部部長王曉萍表示，今年將組織實施就業支持計劃。圍繞先進製造業、消費新熱點、民生新需求、重大工程項目等領域行業，面向城鄉基層、中小微企業等，加大就業崗位釋放力度，分領域分類別制定專門方案。全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和出台就業增量政策。



此外，著力促進創業帶動就業。重點支持青年創新創業、農民工返鄉入鄉創業，更好釋放創業帶動就業的倍增效應。去年，創業擔保貸款餘額2700億元人民幣，今年將繼續加大力度。確保重點群體就業穩定。面向高校畢業生等青年，出台新一輪支持政策。面向脫貧人口等農民工，拓寬外出務工和就近就業渠道等。