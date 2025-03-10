10/03/2025 08:41

【兩會焦點】住建部：2000年以前建成的城市小區納入更新改造

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》十四屆全國人大三次會議民生主題記者會9日下午舉行。



住房和城鄉建設部部長倪虹表示，2000年以前建成的城市老舊小區都要納入城市更新改造範圍，因地制宜實施改造，鼓勵地方探索居民自主改造老舊住宅。



住建部曾披露，全國2000年底以前建成的老舊小區大約有22萬個，涉及居民近3900萬戶。從2019年中央部署實施城市更新以來，已累計開工改造城鎮老舊小區28萬個，惠及1.2億居民，加裝電梯超過13萬部。



倪虹又指，城中村改造範圍已擴大到全國地級及以上城市，要在去年新增100萬套的基礎上，繼續擴大改造規模。同時，大力推進完整社區建設，重點是聚焦「一老一小」，完善無障礙適老化配套設施，增補托育服務設施、兒童活動場地。