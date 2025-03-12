10/03/2025 08:59

【兩會焦點】民政部：推動養老產業規模化、集群化、品牌化發展

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》十四屆全國人大三次會議民生主題記者會昨日下午舉行。



民政部部長陸治原表示，隨著經濟社會發展，要有序推進民政民生保障由兜底性、基礎性向普惠性發展。



在深化養老服務改革方面，加快健全城鄉三級養老服務網絡，形成一刻鐘養老服務圈；發展兜底保障型、普惠支持型、完全市場型三類養老機構；構建政府、市場、社會三方協同機制，推動養老服務產業規模化、集群化、品牌化發展。



*強化常態化救助幫扶，加強低收入人口動態監測*



在保障困難群眾基本生活方面，強化常態化救助幫扶；開展服務類社會救助試點；加強低收入人口動態監測，運用「大數據比對+鐵腳板摸排」等方式，確保困難群眾有困難及時被發現、需要救助的及時得到救助幫扶。