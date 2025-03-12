10/03/2025 08:59

【兩會焦點】衞健委：應用AI輔助技術提升基層服務能力和水平

《經濟通通訊社記者丘敏華10日北京專電》十四屆全國人大三次會議民生主題記者會昨日下午舉行。



國家衞生健康委主任雷海潮介紹，根據最新統計結果，2024年中國人均預期壽命達到79歲，比2023年提升0.4歲，在53個中高收入國家中排第4位，提前實現「十四五」規劃目標既定努力方向。目前，北京、天津、上海、山東、江蘇、浙江、廣東、海南等八個省市的人均預期壽命已超過80歲。



根據統計，90%以上村衞生室已納入醫保定點範圍，這極大方便了老百姓看病、就診和費用支付。雷海潮表示，將進一步加強基層的信息化能力，大量應用人工智能輔助技術來提升基層服務能力和水平條件。同時，進一步督促指導各地進一步提升和更新基層醫療衞生機構所配置的設備設施水平，優化改善看病就診條件。此外，優化公立醫院薪酬制度改革。