10/03/2025 08:31

【聚焦數據】內地2月CPI由升轉降0.7%，遜預期，創一年低

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2月全國居民消費價格(CPI)同比由升轉降0.7%，遜於預期的降幅0.5%，並低於1月的升幅1.2個百分點，是2024年2月以來首次轉負；2月CPI環比下降0.2%。1-2月CPI同比下降0.1%。



*統計局:若扣除春節錯月影響，2月CPI同比漲0.1%*



對2月CPI同比由漲轉降，國家統計局城市司首席統計師董莉娟認為，原因之一是去年春節在2月，春節錯月導致去年同期基數較高。若扣除春節錯月影響，2月CPI同比上漲0.1%，當前物價溫和回升的態勢沒有改變。



2月食品價格同比下降3.3%，影響CPI同比下降約0.6個百分點，佔CPI總降幅八成以上，是帶動CPI同比由漲轉降的主要因素。其中供給充足、基數較高等因素帶動鮮菜價格同比下降12.6%，影響CPI同比下降約0.31個百分點，豬肉價格漲幅回落至4.1%。當月非食品價格同比下降0.1%，其中服務價格下降0.4%，飛機票和旅遊價格同比分別下降22.6%和9.6%，合計影響CPI同比下降約0.27個百分點。此外，汽車降價促銷，燃油小汽車和新能源小汽車價格同比分別下降5%和6%，合計影響CPI同比下降約0.16個百分點。



董莉娟稱，一些領域價格顯現積極變化，CPI中部分工業消費品和服務價格穩中有漲。2月受國際金價波動影響，金飾品價格同比漲幅擴大至38.6%；家政服務和美髮價格同比分別上漲2.6%和1%，在外餐飲價格同比上漲1.2%，教育服務和醫療服務價格同比分別上漲1.3%和0.6%。



由於春節效應消退，2月CPI環比由上漲0.7%轉為下降0.2%，增速回落0.9個百分點。當月食品價格環比下降0.5%，低於前值1.8個百分點，其中豬肉、鮮菜價格分別下降1.9%、3.8%，合計拖累CPI下降0.11個百分點。非食品價格環比增速下行0.7個百分點至-0.1%，其中服務價格下降0.5%。(lc)