10/03/2025 08:31

【聚焦數據】內地2月PPI降幅收窄至2.2%，略遜預期

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.2%，降幅比1月收窄0.1個百分點，但遜於預期的降2.1%；環比下降0.1%，降幅比1月收窄0.1個百分點。工業生產者購進價格同比下降2.3%，環比下降0.2%。



1-2月PPI同比下降2.2%，工業生產者購進價格下降2.3%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析指，2月同比降幅收窄0.1個百分點至2.2%。其中，生產資料、生活資料價格分別下降2.5%、1.2%，前者降幅收窄0.1個百分點，後者與上月持平，影響PPI下降約1.86個、0.31個百分點。



分行業看，受春節假期及低溫天氣等因素影響，建築項目停工較多，建材等需求偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格同比降幅分別擴大至10.6%、3.5%；煤炭生產整體穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭開採和洗選業價格降幅擴大至12.5%；國際原油價格波動傳導至國內，帶動石油相關行業價格下降。不過，隨著宏觀政策效果逐步顯現，部分行業生產需求增加，推動PPI降幅收窄，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由下降轉為上升9.5%。



從環比看，2月PPI降幅收窄0.1個百分點至0.1%，其中生產資料價格增速維持0.2%降幅不變，影響PPI下降約0.14個百分點；生活資料價格繼續持平。具體來看，非金屬礦物製品業價格降幅擴大，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅收窄，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由降轉升，國際原油價格下跌，石油和天然氣開採業價格漲幅回落。(lc)