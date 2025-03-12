10/03/2025 09:12

【兩會焦點】深交所沙雁：將加大ETF產品創新和供給力度

《經濟通通訊社10日專訊》全國人大代表、深交所理事長沙雁在兩會期間接受採訪時表示，要抓緊落實關於推動中長期資金入市實施意見，大力發展指數化投資，加大ETF產品創新和供給力度，不斷引入源頭活水；積極推動推廣定期投資模式，助力提升投資者獲得感。



數據顯示，2024年深市ETF規模實現翻番，突破萬億元人民幣大關，規模近5年年化增長率超50%；截至2024年年底，深市ETF規模佔股票市場流通市值比重由1.9%提升至3.6%，ETF持有人數量增長39%至456萬戶，ETF全年總成交提升35%至8.02萬億元人民幣。



下一步，深交所將深入研究優化指數化投資迭代，加大權益產品開發力度，持續推廣ETF定投策略落地，推動解決中長期資金入市堵點，為「長錢長投」創造更有利的入市環境，完善全渠道、場景化投資者服務體系，助力推動ETF市場高質量發展。(lc)