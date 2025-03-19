10/03/2025 11:29

【ＡＩ】工商銀行：完成DeepSeek開源大模型私有化部署

《經濟通通訊社10日專訊》工商銀行公布，近期在同業率先完成DeepSeek最新開源大模型的私有化部署，並將其接入行內「工銀智湧」大模型矩陣體系，推動金融業務場景的智能化升級。



據《上證報》記者了解到，工商銀行以「企業級AI普惠賦能+AI專業突破」雙輪驅動，推動AI技術在行內的規模化應用，目前已實現大模型對行內20多個主要業務領域的賦能，落地場景200餘個。



產品創新方面，工商銀行在金融市場領域打造了ChatDealing數智對話交易產品，重塑金融市場交易流程，大幅提升交易規模。



客戶服務方面，工商銀行打造了遠程銀行坐席助手「工小慧」，實現「智能全旅程陪伴」，推動重點場景通話時長壓降約10%，有效提升服務效率和客戶體驗。



風險防控方面，工商銀行圍繞信貸全流程，打造了集信貸制度查詢、報告編寫、風險評估、數據分析、審貸建議等能力於一體的專屬授信審批風控助手「工小審」，實現對公信貸全場景「智慧審貸」，顯著提升業務效率和智能化風控水平。(ct)