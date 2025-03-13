10/03/2025 16:11

【大國博弈】美國計劃對涉華船舶徵收費用，京：無法振興美造船業

《經濟通通訊社10日專訊》美國計劃對在中國建造或註冊的船隻徵收港口停靠費，中國外交部今天回應稱，此舉破壞全球供應鏈和產業鏈穩定，中國將採取措施維護自身權益。



外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，徵收港口費、對貨物裝卸設備加徵關稅這一類的措施損人害己，推高全球的海運成本，擾亂全球產供鏈穩定，也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。「我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將採取必要措施捍衛自身的合法權益。」毛寧說。



《路透》上周引述的一份日期為2月27日的行政命令草案顯示，美國正計劃對停靠美國港口的船隻收取費用，只要這些船隻是包括中國建造或懸掛中國國旗的船隻在內的船隊的一部分，據悉美國還將要求盟友採取類似行動。(ry)