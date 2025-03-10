10/03/2025 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升12點子，報7.2370

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1733，較上個交易日跌28點子，兩連跌，創3月4日以來近一周新低，與市場預測偏離逾620點子，上個交易日報7.1705。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開12點子，報7.2370，上個交易日即期匯率收盤報7.2382。



美國2月就業崗位增長加快，但在混亂的貿易政策和聯邦政府大幅削減開支有可能擾亂今年經濟增長的情況下，一直堅挺的勞動力市場正在出現裂痕。



美聯儲主席鮑威爾上周五表示，特朗普政府的關稅計劃是否會刺激通脹還有待觀察，並列出了一系列需要核實的因素，這些因素可能會使新關稅引發更持久的價格壓力。



全國政協會議今日閉幕，而全國人大將於明日閉幕。(sl)