10/03/2025 16:56

【聚焦人幣】人幣即期收跌267點子報7.2649，刷近一周低

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2649，較上個交易日4時30分收盤價大跌267點子，止四連升，創3月4日以來近一周新低，全日在7.2370至7.2660之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌212點子，報7.2679。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1733，較上個交易日跌28點子，兩連跌，創3月4日以來近一周新低，與市場預測偏離逾620點子，上個交易日報7.1705。



交易員表示，特朗普政策反覆，加劇市場對美國經濟擔憂，避險情緒升溫重新施壓人民幣。他們並表示，短期中國面臨的關稅壓力仍然不小，人民幣缺乏大幅反彈可能性；不過若美元繼續趨弱，特朗普關稅政策維持溫和，人民幣也有機會積累部分升值動能。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱，中國面臨的通縮壓力提醒市場，今年中國經濟增長前景充滿挑戰，貿易戰不確定性也將使人民幣處於劣勢；密切關注本周中國人大和政協「兩會」結束後人民幣中間價的走勢。



中國2月全國居民消費價格(CPI)同比由升轉降0.7%，遜於預期的下降0.5%，是2024年1月以來首次轉負；2月CPI環比下降0.2%。1-2月CPI同比下降0.1%。國家統計局指，原因之一是春節錯月導致去年同期基數較高，若扣除春節錯月影響，2月CPI同比上漲0.1%。(sl)