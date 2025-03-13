10/03/2025 09:05

【大國博弈】中國首例反歧視調查裁決，對加拿大部分產品加徵關稅

《經濟通通訊社10日專訊》中國公布首宗，亦是全球首例反歧視調查裁決結果，宣布由本月20日起對加拿大部分農產品加徵關稅，稅率介乎25%至100%，以反制加拿大去年先後對中國電動汽車、鋼鐵和鋁產品加徵關稅。其中，加拿大進口的菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；水產品、豬肉加徵25%關稅。《路透》報道，有關產品總值26億美元。



*對加拿大菜籽油等徵100%關稅，水產及豬肉徵25%*



商務部周六(9日)發布相關反歧視調查的裁決公告，並作出肯定性裁決，宣布依法採取反歧視措施，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。商務部發言人稱，加方不顧中方多次反對和勸阻，未經調查，就對由中國進口的電動車輛、鋼鐵和鋁等產品採取單邊限制措施，中方對此強烈不滿、堅決反對，敦促加方立即糾正錯誤做法，取消限制措施，消除不利影響。



中國六大商會先後發聲，表態支持商務部對加拿大反歧視調查裁定。他們包括五礦化工進出口商會、中國汽車工業協會、中國機電產品進出口商會、中國有色金屬工業協會、中國食品土畜進出口商會、中國鋼鐵工業協會。六大商會批評，加拿大政府罔顧事實，肆意破壞國際規則，擾亂國際貿易秩序。極大損害了包括加拿大當地消費者的利益。呼籲加方盡快停止單邊主義、保護主義的錯誤做法。(ry)