10/03/2025 10:59

【ＡＩ】國家機器人創新中心與華為開展具身智能領域合作交流

《經濟通通訊社10日專訊》據《證券時報》報道，華為瀋陽總經理朱新志一行近日到訪國家機器人創新中心。國家機器人創新中心總經理孫海濤介紹了中心在機器人產業大腦方向的布局以及基於產業大腦開展的工業、服務機器人研製的工作進展；朱新志介紹了華為在基礎大模型軟件、硬件及開發平台等方面的優勢，以及在人形機器人講解、柔性自動化精密裝配、物流分揀碼垛等具身智能場景下的工作基礎。隨後，雙方圍繞具身智能大模型與機器人技術融合、共建具身智能公共服務平台等內容展開深入交流。



瀋陽市科技局高新處處長曹宇表示希望雙方進一步加強合作，為瀋陽市機器人產業發展做出貢獻。資料顯示，國家機器人創新中心是工信部批復建設的國家級創新平台，以瀋陽智能機器人國家研究院為依托，由中科院瀋陽自動化研究所牽頭，聯合哈爾濱工業大學、新松機器人等單位籌建。(ry)