10/03/2025 14:33

【大國博弈】中汽協：堅定支持中國對加拿大反歧視調查裁定

《經濟通通訊社10日專訊》中國汽車工業協會表示，自去年8月以來，加拿大頒布一系列針對中國進口商品的貿易限制措施，包括對中國電動車徵收100%附加稅。3月8日，商務部發布首例對加拿大反歧視調查裁決，認定加拿大相關措施構成貿易歧視，影響了正常貿易秩序，對中國造成嚴重負面影響。中汽協認為裁決符合世貿規則，是維護行業發展的正常舉措，堅定支持關於公告所作的決定。



中汽協並表示，加方違反世貿組織規則，盲目跟隨他國，採取單邊加徵關稅措施，破壞了全球汽車產業鏈供應鏈安全與穩定，阻礙了中加兩國汽車產業開展正常經貿合作，極大損害了包括加拿大當地消費者的利益。中國汽車工業協會對此表示強烈反對。中國電動汽車等產業發展基於自身比較優勢，是開放競爭的結果。協會希望中國政府繼續和加拿大相關方加強交流和磋商，共同維護全球經貿合作秩序，為全球汽車產業可持續發展和能源轉型做出積極貢獻。(ry)