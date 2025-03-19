10/03/2025 15:32

【ＡＩ】抖音打擊AI非法薦股等違法證券活動

《經濟通通訊社10日專訊》抖音安全中心發布關於打擊「非法薦股」等違法證券活動的公告，平台鼓勵財經和證券類專業人士通過平台發布權威真實的股票證券類信息，分享專業知識，不造謠、不傳謠，共同促進行業繁榮。同時，平台也針對「無相關資質機構或個人提供有償薦股服務」「編造、傳播虛假信息或誤導性信息，影響股票價格或交易量非法牟利」等違法違規行為持續進行治理。



抖音發現，近日有少數帳號在無相關資質情況下，聲稱可借助各種AI類工具，實現所謂「高回報高收益」，或以「推薦高效AI選股工具」「售賣AI炒股課程」為噱頭引發用戶關注，甚至對其實施詐騙等行為。抖音稱對相關帳號和視頻進行了嚴格處置，包括但不限於封禁賬號、下架視頻、收回直播和營利權限、抹除帳號不當獲取粉絲，以及清退違規帳號所屬MCN機構等。抖音表示，情節嚴重者，將向公安機關報案。(ry)