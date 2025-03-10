10/03/2025 11:00

【聚焦數據】北京2月CPI同比轉跌1.3%，遜於全國水平

《經濟通通訊社10日專訊》北京市統計局公布，2025年2月，北京居民消費價格(CPI)同比由1月的上升0.3%轉為下降1.3%，遜於全國水平的下降0.7%。其中，食品價格下降5.0%，非食品價格下降0.7%；消費品價格下降1.4%，服務價格下降1.2%。



*環比食品價漲0.3%，非食品價格降0.8%*



2月，北京居民消費價格環比由1月的升1.2%轉為下降0.6%。其中，食品價格上漲0.3%，非食品價格下降0.8%；消費品價格上漲0.3%，服務價格下降1.6%。



從環比看，2月食品煙酒價格環比上漲0.2%，影響總指數上漲約0.04個百分點。食品中，鮮果價格上漲2.4%，影響總指數上漲約0.06個百分點；蛋類價格下降4.3%，影響總指數下降約0.02個百分點；鮮菜價格下降2.5%，影響總指數下降約0.05個百分點；畜肉類價格下降0.5%，影響總指數下降約0.01個百分點，其中，豬肉價格下降1.5%。



其他七大類價格環比三升三降一持平。其中，其他用品及服務、生活用品及服務、居住價格分別上漲2.2%、0.6%、0.1%；交通通信、教育文化娛樂、衣著價格分別下降5.0%、1.8%、0.4%；醫療保健價格持平。



*同比鮮菜價降17.2%，豬肉價漲3.5%*



從同比看，2月，食品煙酒價格同比下降3.3%，影響總指數下降約0.76個百分點。食品中，鮮菜價格下降17.2%，影響總指數下降約0.38個百分點；畜肉類價格下降2.5%，影響總指數下降約0.06個百分點，其中，羊肉價格下降9.6%，影響總指數下降約0.04個百分點，豬肉價格上漲3.5%，影響總指數上漲約0.02個百分點。



其他七大類價格同比三升三降一持平。其中，其他用品及服務、居住、生活用品及服務價格分別上漲9.9%、0.3%、0.3%；交通通信、教育文化娛樂、醫療保健價格分別下降4.3%、3.2%、0.8%；衣著價格持平。(sl)