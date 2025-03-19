10/03/2025 11:33

【ＡＩ】北京亦莊「機械警犬」參與巡邏，大幅壓縮防控盲區

《經濟通通訊社10日專訊》北京經濟技術開發區(北京亦莊)博大公園上周六有無人駕駛巡邏車隊與身上貼上「巡邏宣防」標識的機器狗一起巡邏。據介紹，這是北京經開區近日部署的新一代智慧巡邏體系，是自2024年1月全國首個L4級無人巡邏車隊實現常態化運營後，其在社會治安綜合治理領域的又一次重要嘗試。



北京亦莊此次推出的新一代智慧巡邏體系共有18輛L4級無人駕駛車輛、15輛有人巡邏車以及2隻工業級智慧機器犬。車隊在巡邏區域內晝夜不息穿梭，巡邏效率較傳統模式提升3倍，可大幅壓縮防控盲區。



值得一提的是，智慧機器犬還將在4月13日舉行的2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松賽事中亮相，成為賽事安保之一。(sl)