10/03/2025 11:42

【ＡＩ】華為據報組建醫療衛生軍團，助AI落地醫療行業

《經濟通通訊社10日專訊》據《科創板日報》報道，華為正式組建醫療衛生軍團，該軍團將重點構建AI輔助診斷解決方案體系，推動醫療大模型在臨床場景的應用。報道又指，該軍團或將整合華為在5G通信、雲計算、邊緣計算等領域的積累，依托昇騰計算架構與盤古大模型的技術底座，打造新一代智能醫療系統。



《觀察者網》引述知情人士稱，華為未對外宣布成立醫療衛生軍團的消息，但內部發文中提到，該軍團的成立主要是為了解決AI在醫療行業落地過程中的技術、生態對接等問題。另據《上觀新聞》引述多位知情人士確認，華為DCS(分散式控制系統)領域總裁張偉力將擔任華為醫療衛生軍團負責人，「張偉力現在職位仍然掛在存儲產品線，是周躍峰(華為數據存儲產品線總裁)下面的人，看醫療軍團的方向主要技術基礎還是來自於原來的DCS領域，但會從行業角度下沉，加大力度投入醫療領域」。



華為近期在醫療健康領域動作頻頻。其中在2月18日，瑞金醫院聯合華為發布臨床級多模態互動式病理大模型--瑞智病理大模型RuiPath曾引發大量關注。該大模型基於華為DCS AI解決方案打造，通過利用國產存儲和算力的協同，僅需算力卡16張，就能在2個月訓練百萬病理切片。



2月21日，塞力醫療集團與華為在華為武漢研究所簽署合作協議，雙方宣布將基於各自領域的技術優勢，以AI技術為紐帶，在智能診斷產品研發、數字療法及腦科學大模型、罕見病/危重症等專病大模型、微生物耐藥診療及預測大模型、智慧「無廢城市」、「無廢院區」等多個領域展開深度合作。(sl)