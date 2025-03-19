10/03/2025 11:50

【ＡＩ】國家超算互聯網平台接入阿里通義千問大模型

《經濟通通訊社10日專訊》國家超算互聯網平台接入阿里巴巴通義千問大模型，對外提供千問QwQ-32B API服務，用戶可免費獲得100萬tokens。



千問QwQ-32B是阿里通義團隊最新開源的推理模型，在數學、代碼及通用能力的多項權威評測集中，表現與「滿血版」671B的DeepSeek-R1相當，遠勝於o1-mini及相同尺寸的R1蒸餾模型。



目前阿里通義團隊已開源大語言模型千問Qwen及視覺生成模型萬相Wan兩大系列共計200多款模型，覆蓋從0.5B到110B等最全尺寸，屢次獲得Chatbot Arena、司南OpenCompass等權威榜單「全球開源冠軍」、「國產模型冠軍」。通義千問Qwen的衍生模型數已超過10萬個，超越美國Meta公司的Llama模型系列，成為全球第一開源大模型。(sl)