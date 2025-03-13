10/03/2025 16:01

【大國博弈】外交部：採取必要措施反制加方，完全合理合法

《經濟通通訊社10日專訊》中國商務部上周六(8日)公布內地及全球首宗反歧視調查裁決結果，宣布由本月20日起對加拿大部分農產品加徵關稅，稅率介乎25%至100%，以反制加拿大去年先後對中國電動汽車、鋼鐵和鋁產品加徵關稅。其中，對加拿大進口菜籽油、油渣餅、豌豆加徵100%關稅；水產品、豬肉加徵25%關稅。



中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會就此事回應稱，加拿大方面不顧中方的多次規勸，執意對部分中國進口產品採取歧視性限制措施，嚴重違反世貿組織規則，干擾正常的貿易秩序，嚴重損害中方合法權益。中方採取必要措施予以反制完全正當，合理合法。中方敦促加方採取切實行動，糾正錯誤做法，為兩國企業開展正常貿易和合作提供公平、非歧視和預期的環境。(sl)