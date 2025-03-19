10/03/2025 17:29

【ＡＩ】字節跳動否認向寒武紀下單買價值10億人民幣芯片

《經濟通通訊社10日專訊》對於有消息指字節跳動向寒武紀(滬:688256)下單4萬顆580芯片，單價2.5萬元(人民幣．下同)，總價值合計10億元，內媒《21財經》記者分別向字節跳動和寒武紀求證，獲字節跳動相關負責人回應稱「消息不實」；寒武紀方面則暫未回覆。



寒武紀股價今日午後拉升，一度漲超過5%，收市升幅收窄至3.9%，報779元。



該媒體還以投資者身份致電寒武紀詢問其有沒有580型號芯片或產品，工作人員表示，以官網披露或公開的產品信息為準。



寒武紀網站顯示，公司目前產品分別為智能加速卡、智能加速系統、智能邊緣計算模組、終端智能處理器IP、軟件開發平台，涉及芯片有思元220系列、思元270系列、思元290、思元370系列等，未見有580型號的產品。(sl)