10/03/2025 17:23

《行業數據》乘聯分會：2月新能源乘用車零售同比勁增近八成

《經濟通通訊社10日專訊》乘聯分會最新數據顯示，2月全國乘用車市場零售138.6萬輛，同比增長26%，環比下降22.8%；今年1-2月累計零售317.9萬輛，同比增長1.2%。2月零售處於歷年2月零售歷史高位，1-2月恢復正增長，市場表現較強。



2月新能源乘用車市場零售68.6萬輛，同比增長79.7%，環比下降7.8%；1-2月累計零售143.0萬輛，增長35.5%。2月新能源車國內零售滲透率49.5%，較去年同期滲透率提升15個百分點。



2月國內乘用車零售突破1萬輛的包括：比亞迪（205711輛）、吉利汽車（93309輛）、長安汽車（44,405輛）、上汽通用五菱（40579輛）、小鵬汽車（27951輛）、特斯拉中國（26777輛）、理想汽車（26263輛）、奇瑞汽車（25584輛）、小米汽車（23728輛）、零跑汽車（22064輛）等。



*2月新能源車出口同比增近三成，環比降15%*



2月乘用車出口（含整車與CKD）34.9萬輛，同比增長11%，環比下降8%，1-2月乘用車廠商出口73萬輛，同比增長6%。2月新能源乘用車出口11.8萬輛，同比增長27.8%，環比下降15.2%。佔乘用車出口33.9%，較去年同期增長4.4個百分點。



2月廠商新能源出口方面優秀的企業包括：比亞迪（67025輛）、奇瑞汽車（11100輛）、吉利汽車（5124輛）、上汽通用五菱（4552輛）、長安汽車（4266輛）、上汽乘用車（4154輛）、特斯拉中國（3911輛）等。



*2月新能源車生產同比增86%，環比降約13%*



2月乘用車生產173.6萬輛，同比增長38.7%，環比下降17.4%。1-2月乘用車生產382.9萬輛，累計同比增長16.5%，2月乘用車生產僅較歷史同期高點2017年的179萬輛低6萬輛，考慮春節因素的影響，生產整體表現超強。



2月新能源乘用車生產達到81.9萬輛，同比增長85.9%，環比下降12.8%；1-2月累計生產175.9萬輛，增長48.1%。



*2月全國乘用車批發量創同月新高，新能源車批發同比增八成*



2月全國乘用車廠商批發176.7萬輛創當月歷史新高，同比增長33.8%，環比下降16.0%；1-2月全國乘用車廠商批發386.5萬輛，同比增長12.7%。受渠道去庫存較少的促進，2月乘用車批發同比增速較零售增速高8個百分點。



2月新能源乘用車批發銷量達到83.0萬輛，同比增長79.6%，環比下降6.7%；1-2月累計批發171.9萬輛，增長48.0%。(sl)