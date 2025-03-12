10/03/2025 10:39

【兩會焦點】王靈桂：赴港「一簽多行」範圍一定會愈來愈廣

《經濟通通訊社10日專訊》港澳辦副主任王靈桂在北京表示，去年中央推出百多項惠港措施，相信下一步的措施只會增加，不會減少。被問到廣州會否納入「一簽多行」城市，王靈桂稱，隨著兩地關係不斷加深，開放城市只會愈來愈多。



他又表示，明白過去在人流控制方面，曾出現「不愉快事情」，但現時已更恰當處理，認為香港市民要做好思想準備，指兩地人民血濃於水，一定會相處得很好。



王靈桂提到，香港去年經濟增長超過2%，經濟狀況在發達經濟體中不弱，近千億元赤字亦相對其他經濟體低，形容對香港規模的經濟體不算甚麼。



*立法會換屆料將選出具能力愛國愛港者*



立法會換屆選舉年底舉行，王靈桂表示，一定要選出有擔當、有能力、有水平、樂於為市民服務及謀福利的議員，議員亦必然要愛國愛港。



被問到現屆立法會議員的表現時，他指，相信特區政府一定會通過各種各樣方式、途徑徵求各方面的意見，包括港區人大代表和政協委員，認為完全是特區的憲制責任，立法會選舉亦是特區內部事務。不過他認同要加強創科或政治方面的人才，應對國際形勢和香港內部情況。



對於《政府工作報告》提到，香港要深化國際交往合作，王靈桂認為，香港作為超級聯繫人，一直發揮「聯通世界」的作用，下一步在「背靠祖國」同時，要進一步加強與國際連繫。(cl)