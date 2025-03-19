10/03/2025 14:56

【ＡＩ】孫東：人工智能為香港關鍵產業，政府將繼續支持及投入

《經濟通通訊社10日專訊》創新科技及工業局局長孫東表示，財政預算案提出在各個領域削減開支，創新科技及工業局與其他各局一樣，都會執行政府的方針，但政府會繼續支持和投入人工智能，以確保各業進行高品質的發展。



孫東指，在財政相對比較收緊的情況下，未來本港在創科的支持和發展會更有重點，更有針對性去做，而人工智能已被定義為香港的關鍵產業，而且是國家「人工智能+」行動，在香港一個重要的組成部分，對於一些關鍵領域，政府會繼續支持和投入。



黃廷方慈善基金與信和集團捐出兩億元予「InnoHK創新香港研發平台」旗下的香港生成式人工智能研發中心，以支持香港的人工智能發展。孫東表示，捐贈主要用於研發中心，盡快建立服務平台，為市民推出港產大模型講話通服務手機版。



他又表示，歡迎社會各界捐贈，今次捐贈主要是幫助特區政府支持研發中心，盡快將科研成果落實，將產品用於服務大眾，是非常有意義的事。(cl)