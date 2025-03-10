10/03/2025 08:46

【外圍經濟】日本基本薪酬按年增3.1%，32年來最快增長速度

《經濟通通訊社10日專訊》日本基本薪酬創32年來最快增幅，在日本央行斟酌經濟增長前景之際，這項數據結果發出正面訊號。



日本厚生勞動省周一（10日）發布的報告顯示，1月基本工資按年增3.1%，是1992年10月以來的最大漲幅。一項避免抽樣問題、不包括獎金和加班費的薪酬趨勢指標則顯示，全職員工的薪酬增長3%，自7月以來首次超過此門檻。



1月名目現金收入年增率放緩至2.8%，低於3%的市場普遍預期。該數據凸顯物價上漲的影響，實際現金收入下降1.8%，為2024年3月以來的最大降幅，超過經濟學家預測的1.6%。



分析指，數據顯示儘管居民家庭預算繼續受到持續通脹的抑制，但潛在的薪酬趨勢仍然穩固。數據可能會令日本央行走在循序漸進的加息軌道上。(rc)