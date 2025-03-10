10/03/2025 09:22

【特朗普新政】特朗普稱美國經濟面臨轉型期，對衰退避而不談

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普周日（9日）表示，經濟面臨「轉型期」，有意轉移外界對經濟放緩風險的疑慮。



在霍士新聞的《Sunday Morning Futures》節目中，當被問及是否預計今年會出現經濟衰退時，特朗普表示：「我討厭預測這樣的事情。這是一個轉型期，因為我們在做一件非常大的事情。」



分析指，雖然特朗普拒絕回答問題，但他的回應與他上周在國會的演講，以及財政部長貝森特等政府高級官員最近的一系列評論大致一致。特朗普團隊論點的核心在於未來減稅和關稅收入的前景，認為這將刺激經濟。



曾在拜登政府經濟顧問委員會任職的Heather Boushey表示，特朗普瘋狂的貿易政策可能是要分散美國人對其他政策的關注，而這些政策將極大地利好富人。她列舉共和黨議員延長減稅、減少政府勞動力和開支的行動。(rc)