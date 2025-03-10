10/03/2025 11:23

【外圍經濟】墨西哥總統任命新財長阿馬多，本幣市場基本穩定

《經濟通通訊社10日專訊》墨西哥總統辛鮑姆上周五（7日）在社交平台宣布，財政部長德拉奧(Rogelio Ramirez de la O)已卸任，財政部副部長阿馬多(Edgar Amador)將接替他出任財長。



由於阿馬多經常代替德拉奧出席公開活動，分析人士認為他可能會維持德拉奧的政策方針。墨西哥披索基本未受該消息影響。



德拉奧最初是由前總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)選中，於2021年出任該職。他是國家復興運動黨緊縮計劃的設計師，主導歐布拉多任期最後幾年擴大政府支出的行動。



阿馬多則曾在2012年至2018年擔任墨西哥城的財長。當時墨西哥城政府制定了監獄建設和維護的財務計劃，推動地方稅收制度的現代化，並透過新的融資模式促進了基礎設施投資。(rc)