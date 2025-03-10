10/03/2025 13:11

【特朗普新政】鮑威爾：聯儲局官員不需要急於調整貨幣政策

《經濟通通訊社10日專訊》聯儲局主席鮑威爾承認經濟前景的不確定性增加。不過，他表示聯儲局官員不需要急於調整貨幣政策。



鮑威爾周五（7日）在芝加哥大學布斯商學院活動上發表書面演講，表示儘管不確定性上升，但美國經濟仍然處於良好狀態，「我們不需要著急，可以好整以暇等待形勢更加明朗」。



此外，他提到特朗普經濟計劃的潛在影響，認為其中存在一些未知數。「雖然最近其中一些領域特別是貿易政策方面出現變化，但圍繞這些變化及其可能影響的不確定性仍然較高」。



鮑威爾在回答問題環節亦強調，聯儲局官員按兵不動不會令風險增加。他表示，「保持謹慎的成本非常非常低。經濟狀況良好，不需要我們做任何事情。我們完全可以等一會兒，而且也應該等一會兒。」(rc)